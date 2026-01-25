В Омске жильцы 19-этажки после пожара неделю поднимаются пешком

В 19-этажке на Взлётной, 13/1, где утром 25 января горела квартира на 7-м этаже, до сих пор не запущены лифты. В подъезде — гарь и следы копоти, очаговая квартира сгорела дотла. Жильцы сообщают, что уборку общих зон выполняют своими силами.