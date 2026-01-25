В Омске жильцы 19-этажки после пожара неделю поднимаются пешком

В 19-этажке на Взлётной, 13/1, где утром 25 января горела квартира на 7-м этаже, до сих пор не запущены лифты. В подъезде — гарь и следы копоти, очаговая квартира сгорела дотла. Жильцы сообщают, что уборку общих зон выполняют своими силами.
Жильцы рассказывают, что после пожара в многоэтажке сохраняется резкий запах гари. Лифтовое оборудование не работает, людям приходится подниматься пешком. Информации о том, когда лифты заработают, пока нет.
Напомним, утром 25 января в доме на Взлётной, 13/1 произошёл пожар: людей выводили с верхних этажей через сильное задымление, наружные конструкции и лестничные марши обледенели после проливов.
В результате пожара пострадали пять человек, из них одна женщина получила 85% ожога тела. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Причины возгорания устанавливают дознаватели.