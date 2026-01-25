Дешевле купить жильё в Бухаресте, чем в Кишиневе: В молдавской столице по таким ценам уже мало, кто приобретает недвижимость

Рынок недвижимости Молдовы достиг парадокса: цены на квартиры в Кишиневе сравнялись с Бухарестом.
Двухкомнатное жильё в новых домах столицы Молдовы стоит от 90 до 110 тыс. евро, а в престижных районах — выше 120 тыс. евро. При этом в Бухаресте аналогичное жильё можно купить дешевле, при значительно более высоких доходах и развитой инфраструктуре.
Разница в соотношении цены и дохода делает покупку квартиры в Румынии более выгодной для местных жителей. Спрос на обоих рынках ограничивается высокой стоимостью кредитов, но ипотека в Румынии остаётся более доступной.
Напомним, что продажи квартир в Кишиневе обвалились, а цены рекордно выросли. Средняя стоимость квадратного метра достигла исторического максимума — 1720 евро.
