Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешевле купить жильё в Бухаресте, чем в Кишиневе: В молдавской столице по таким ценам уже мало, кто приобретает недвижимость

Спрос на обоих рынках ограничивается высокой стоимостью кредитов, но ипотека в Румынии остаётся более доступной.

Источник: Комсомольская правда

Рынок недвижимости Молдовы достиг парадокса: цены на квартиры в Кишиневе сравнялись с Бухарестом.

Двухкомнатное жильё в новых домах столицы Молдовы стоит от 90 до 110 тыс. евро, а в престижных районах — выше 120 тыс. евро. При этом в Бухаресте аналогичное жильё можно купить дешевле, при значительно более высоких доходах и развитой инфраструктуре.

Разница в соотношении цены и дохода делает покупку квартиры в Румынии более выгодной для местных жителей. Спрос на обоих рынках ограничивается высокой стоимостью кредитов, но ипотека в Румынии остаётся более доступной.

Напомним, что продажи квартир в Кишиневе обвалились, а цены рекордно выросли. Средняя стоимость квадратного метра достигла исторического максимума — 1720 евро.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше