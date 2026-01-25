Умер нижегородский экс-гитарист «Любэ» Юрий Рыманов

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него», — говорится в публикации на странице коллектива в соцсетях.
Как сообщают «Аргументы и факты», причиной смерти стали проблемы с сердцем. Последние дни жизни артист провел в больнице.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово. В 1977-м вошел в состав ансамбля «Шестеро молодых». Затем с 1998 по 2008 год играл на гитаре в группе «Любэ», а после продолжил карьеру в составе «Лейся, песня». Известно, что нижегородец сотрудничал с Владимиром Высоцким.
В 2024 году, будучи участником «Лейся, песня», Рыманов вышел в финал музыкального телепроекта «ВИА Суперстар».