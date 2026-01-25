Губернатор Ростовской области посетил ДГТУ в Татьянин день

— Будем прилагать все усилия, помогать этому большому проекту. В Ростове сформируется крупнейший образовательный кластер не только на юге страны, но и, наверное, в России. Как губернатор я заинтересован, чтобы сюда приезжала поступать молодежь и оставалась здесь работать. Я вот тоже вернулся на родину к себе и считаю это правильным, — сказал Юрий Слюсарь.