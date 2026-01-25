Губернатор Ростовской области посетил ДГТУ в Татьянин день

В День российского студенчества губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Донской государственный технический университет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Юрий Слюсарь осмотрел строящиеся физкультурно-оздоровительный комплекс, учебно-лабораторный корпус и общежития, которые возводятся в рамках модернизации кампуса. Новые объекты помогут создать инновационную среду учебного и научно-производственного назначения.
На этот проект из федерального и регионального бюджетов выделено около 6 млрд рублей.
Сейчас на площадке уже подключены инженерные сети, продолжается активная фаза работ. Это крупнейшая стройка в истории вуза. Всего должны построить десять новых объектов.
— Будем прилагать все усилия, помогать этому большому проекту. В Ростове сформируется крупнейший образовательный кластер не только на юге страны, но и, наверное, в России. Как губернатор я заинтересован, чтобы сюда приезжала поступать молодежь и оставалась здесь работать. Я вот тоже вернулся на родину к себе и считаю это правильным, — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона принял участие в божественной литургии в храме святой мученицы Татианы при ДГТУ, а также встретился со студентами.
Во время беседы с молодежью губернатор рассказал о том, как опорный вуз связан с его семьей. Отец Юрия Слюсаря — Борис Николаевич Слюсарь — окончил Институт сельскохозяйственного машиностроения и после этого стал почетным доктором ДГТУ, а также заведующим кафедрой авиастроения.
В неформальной обстановке поговорили также о веселых студенческих традициях перед сессией, о праздновании Татьяниного дня. В завершение встречи студенты пригласили Юрия Слюсаря оценить их научные проекты в лабораториях. Следующая встреча запланирована на февраль.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.