Москвичей предупредили о сильных снегопадах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве, высота снежного покрова достигнет полуметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В предстоящую неделю зима сменит гнев на милость и вместо жесткой стужи жители Центральной России получат обильные снегопады. Днем (в понедельник — ред.) в столице минус 10 — минус 13 градусов, по области минус 10 — минус 15, что на 6−9 градусов ниже климатической нормы», — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник снегопад снова преобразит Москву. Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями.
«Ожидается до 22 миллиметров осадков, с ухудшением видимости до 1−4 километров — белая пелена полностью скроет горизонт, стирая грань между небом и землей. В Москве в сумерках мороз ослабеет до минус 7 — минус 10, днем до минус 3 — минус 6 градусов», — уточнил Тишковец.
Он добавил, что снегопад меньшей интенсивности продолжится в среду, выпадет до девяти миллиметров осадков. В течение суток температура составит от минус 3 до минус 8 градусов.
«Таким образом, за двое суток на Москву обрушится до 31 миллиметра осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-»пухляка«, белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 сантиметров, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы», — подчеркнул синоптик.
Он отметил, что в четверг, в зоне волновой фронтальной системы, столичное небо также будет укрыто снеговыми тучами, танец белых пушинок продолжится. В ночные часы температура составит минус 5 — минус 8 градусов, в светлое время суток — минус 2 — минус 5. На юге Подмосковья воздух прогреется до нуля градусов.
«В ночь на пятницу пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега и вторжением полярного воздуха, из-за чего суточный ход температуры будет обратным: ночная температура минус 6 — минус 9 градусов, дневная, несмотря на улучшение метеоусловий, понизится до минус 9 — минус 12», — пояснил Тишковец.
По словам синоптика, к выходным небосвод будет зачищен скандинавским антициклоном, на окнах появятся морозные узоры, и при малооблачной погоде и норд-осте усилится ощущение колючего дыхания арктического воздуха.
«В яркую лунную ночь на субботу в столице минус 14 — минус 17 градусов, в Подмосковье от минус 13 до минус 18. В северных районах могут ударить 20-градусные морозы, в воскресенье станет еще холоднее», — заключил Тишковец.