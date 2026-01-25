Москвичей предупредили о сильных снегопадах

«Таким образом, за двое суток на Москву обрушится до 31 миллиметра осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-»пухляка«, белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 сантиметров, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы», — подчеркнул синоптик.