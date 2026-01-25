Мошенники на «Госуслугах» начали сами советовать не сообщать коды из СМС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом «Госуслуг», не только используют похожий логотип, но и сами рекомендуют не делиться кодами из sms-сообщений, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от “Госуслуг”. Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как напоминают в профильном управлении ГУМВД, сообщения от портала «Госуслуги» отправляются пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru), на который не направляются ответы на них.
Следует игнорировать письма с требованием обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки.
«Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не звоните на номера из таких писем. Всегда проверяйте адрес отправителя перед открытием письма», — предупреждает полиция.
Для связи с подлинной службой техподдержки нужно использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг», напоминают в региональном главке МВД.