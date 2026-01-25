Мошенники на «Госуслугах» начали сами советовать не сообщать коды из СМС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом «Госуслуг», не только используют похожий логотип, но и сами рекомендуют не делиться кодами из sms-сообщений, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.