Захарова рассказала, какой вклад студенты могут внести в дипломатию

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила студентов с праздником, а также порекомендовала им рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, тем самым внося вклад в цифровую дипломатию.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
«Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей… Сети мировые пока еще западники не разграничили, и есть возможность рассказывать всему миру о том, что такое Россия», — сказала Захарова на Дне единого студенчества в национальном центре «Россия».
Дипломат подчеркнула, что в этом отношении роль студенчества просто бесценна.
«Мне кажется, они (студенты — ред.) могут становиться, по сути, трибунами, только уже в цифровой среде, рассказывающими о нашей стране… Мне кажется, я это подчеркну, что это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию», — отметила Захарова.
По ее словам, 2026 год, объявленный в России Годом единства народов, дает еще больше возможностей рассказывать о традициях и культуре России.