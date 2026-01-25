В Калининграде завершён масштабный ремонт коммунальных сетей

По итогам проведённых работ в городе капитально отремонтировали 10 километров коммунальных сетей.
В рамках программы были выполнены работы на 11 участках теплотрасс, а также на одном участке водопроводной сети. Ремонт включал замену изношенных трубопроводов, восстановление изоляции и обновление инженерных конструкций, что позволяет снизить аварийность и теплопотери в отопительный период.
Модернизация сетей напрямую затронула интересы десятков тысяч жителей. По оценкам специалистов, улучшение качества коммунальной инфраструктуры сказалось на условиях проживания порядка 80 тысяч калининградцев. Проведённые работы обеспечивают более стабильное теплоснабжение и водоснабжение жилых домов, социальных объектов и учреждений.
Обновление коммунальных сетей является частью долгосрочной программы развития городского хозяйства. Власти подчёркивают, что приоритет отдаётся наиболее изношенным участкам, где риск аварий был максимальным. Реализация проекта позволяет не только повысить надёжность системы, но и создать задел для дальнейшего развития застроенных и новых районов города.