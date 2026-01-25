В Калининграде завершён масштабный ремонт коммунальных сетей

В рамках программы были выполнены работы на 11 участках теплотрасс, а также на одном участке водопроводной сети. Ремонт включал замену изношенных трубопроводов, восстановление изоляции и обновление инженерных конструкций, что позволяет снизить аварийность и теплопотери в отопительный период.