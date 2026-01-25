Французская компания передала ВСУ ударные дроны дальностью до 500 километров

Французская компания — производитель беспилотных летательных аппаратов EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов с дальностью применения до 500 километров. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
— Дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов, — говорится в материале.
По словам генерального директора компании Жана-Марка Зюлиани, данная модель может использоваться как для разведывательных операций, так и для атак в стиле дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное количество поставленных Киеву БПЛА в материале не уточняется.
До этого бундесвер передал Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс запуска ракет средней и малой дальности Iris-T. Об этом 16 декабря 2025 года сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках заседания контактной группы по обороне Украины. По его словам, посредником в поставке Patriot выступила Норвегия.