Французская компания передала ВСУ ударные дроны дальностью до 500 километров

Французская компания — производитель беспилотных летательных аппаратов EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов с дальностью применения до 500 километров. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.

— Дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов, — говорится в материале.

По словам генерального директора компании Жана-Марка Зюлиани, данная модель может использоваться как для разведывательных операций, так и для атак в стиле дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное количество поставленных Киеву БПЛА в материале не уточняется.

До этого бундесвер передал Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс запуска ракет средней и малой дальности Iris-T. Об этом 16 декабря 2025 года сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках заседания контактной группы по обороне Украины. По его словам, посредником в поставке Patriot выступила Норвегия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше