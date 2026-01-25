Foot001: у Сафонова есть шансы вернуться в основной состав ПСЖ после травмы

Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов 24 января возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает издание Foot001.
Несмотря на возвращение, главный тренер Луис Энрике не планирует рисковать и выпускать Сафонова в ближайших матчах. Однако, по данным СМИ, у россиянина есть все шансы вновь стать первым номером и вытеснить из ворот Луку Шевалье.
Напомним, в декабре Сафонов провёл четыре матча подряд в стартовом составе, включая финал Межконтинентального кубка против бразильского Фламенго. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти именно Сафонов стал героем. Россиянин отразил четыре удара, обеспечив ПСЖ победу со счётом 2:1. Это достижение сделало его первым вратарём в истории ФИФА, сумевшим парировать такое количество пенальти в одном официальном международном финале.
Позже стало известно, что во время того матча Сафонов получил перелом руки.
Сам Сафонов заявил, что точно не может вспомнить момент получения травмы.