Foot001: у Сафонова есть шансы вернуться в основной состав ПСЖ после травмы

Сафонов может снова стать основным вратарём «Пари Сен-Жермен».

Источник: Аргументы и факты

Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов 24 января возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает издание Foot001.

Несмотря на возвращение, главный тренер Луис Энрике не планирует рисковать и выпускать Сафонова в ближайших матчах. Однако, по данным СМИ, у россиянина есть все шансы вновь стать первым номером и вытеснить из ворот Луку Шевалье.

Напомним, в декабре Сафонов провёл четыре матча подряд в стартовом составе, включая финал Межконтинентального кубка против бразильского Фламенго. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти именно Сафонов стал героем. Россиянин отразил четыре удара, обеспечив ПСЖ победу со счётом 2:1. Это достижение сделало его первым вратарём в истории ФИФА, сумевшим парировать такое количество пенальти в одном официальном международном финале.

Позже стало известно, что во время того матча Сафонов получил перелом руки.

Сам Сафонов заявил, что точно не может вспомнить момент получения травмы.