Foot001: у Сафонова есть шансы вернуться в основной состав ПСЖ после травмы

Напомним, в декабре Сафонов провёл четыре матча подряд в стартовом составе, включая финал Межконтинентального кубка против бразильского Фламенго. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти именно Сафонов стал героем. Россиянин отразил четыре удара, обеспечив ПСЖ победу со счётом 2:1. Это достижение сделало его первым вратарём в истории ФИФА, сумевшим парировать такое количество пенальти в одном официальном международном финале.