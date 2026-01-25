Был проломлен череп: дочь экстрасенса Якубович обвинили в истязании коня Рамзана

Сотрудники клуба утверждают, что Екатерина и Елизавета и прежде проявляли жестокость к животным. Их неоднократно замечали за избиением других лошадей на соревнованиях. Кроме того, жестокое обращение затронуло пони и местную собаку. После этого инцидента партнер Екатерины, спортсменка Мария Дзюбенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества с ней. Тем не менее, Екатерина и Елизавета продолжают работать тренерами для детей, говорится в публикации.