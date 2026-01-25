Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Был проломлен череп: дочь экстрасенса Якубович обвинили в истязании коня Рамзана

Дочь экстрасенса из «Битвы сильнейших» Ольги Якубович, Екатерина, оказалась в центре скандала из-за обвинений в жестоком обращении с лошадью — у животного оказался проломлен череп. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает Telegram-канал Baza.

Екатерина, работающая тренером в конном клубе «Отрада» в Московской области, стала известна после инцидента, произошедшего в конце декабря во время тренировки спортсменки Елизаветы Плетневой. Во время занятия лошадь по кличке Рамзан сбросила девушку, когда она пыталась сесть в седло.

По словам очевидцев, после этого Елизавета и Екатерина решили наказать животное. Они отвели Рамзана в закрытый манеж, связали его ноги и начали избивать. Затем лошадь привязали к столбу. Животное сильно дергалось, что привело к травмам, включая перелом черепа и повреждение глаза. Благодаря срочной медицинской помощи Рамзана удалось спасти, и сейчас он проходит реабилитацию.

Сотрудники клуба утверждают, что Екатерина и Елизавета и прежде проявляли жестокость к животным. Их неоднократно замечали за избиением других лошадей на соревнованиях. Кроме того, жестокое обращение затронуло пони и местную собаку. После этого инцидента партнер Екатерины, спортсменка Мария Дзюбенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества с ней. Тем не менее, Екатерина и Елизавета продолжают работать тренерами для детей, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

5 сентября собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице Dogtown в Чехове, который позиционировал себя как передержку с лучшими условиями. После возбуждения уголовного дела хозяйка учреждения заявила о его закрытии и принесла извинения.