Мошенники под видом «Госуслуг» рекомендуют не делиться кодами из СМС

Мошенники рассылают фальшивые письма, имитируя стиль портала «Госуслуги».
Мошенники, действующие под видом сервиса «Госуслуги», не только используют схожий фирменный знак, но и сами призывают пользователей не разглашать проверочные коды из sms-сообщений. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем telegram-канале.
«Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана», — отметили в ведомстве в своем telegram-канале. Злоумышленники стремятся получить доступ к личным данным граждан.
В управлении напомнили, что официальные письма портала «Госуслуги» отправляются только с адреса (no-reply@gosuslugi.ru). Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера, указанные в таких письмах.
Граждан призывают не реагировать на письма с требованиями обновить электронную почту, в которых указаны контакты фиктивной службы технической поддержки. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не звоните по номерам, указанным в подобных сообщениях. Перед тем как открыть письмо, обязательно проверяйте адрес отправителя, отмечают в полиции.