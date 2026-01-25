Ричмонд
Мошенники под видом «Госуслуг» рекомендуют не делиться кодами из СМС

Мошенники, действующие под видом сервиса «Госуслуги», не только используют схожий фирменный знак, но и сами призывают пользователей не разглашать проверочные коды из sms-сообщений. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем telegram-канале.

Мошенники рассылают фальшивые письма, имитируя стиль портала «Госуслуги».

«Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана», — отметили в ведомстве в своем telegram-канале. Злоумышленники стремятся получить доступ к личным данным граждан.

В управлении напомнили, что официальные письма портала «Госуслуги» отправляются только с адреса (no-reply@gosuslugi.ru). Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера, указанные в таких письмах.

Граждан призывают не реагировать на письма с требованиями обновить электронную почту, в которых указаны контакты фиктивной службы технической поддержки. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не звоните по номерам, указанным в подобных сообщениях. Перед тем как открыть письмо, обязательно проверяйте адрес отправителя, отмечают в полиции.