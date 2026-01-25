Мошенники под видом «Госуслуг» рекомендуют не делиться кодами из СМС

Граждан призывают не реагировать на письма с требованиями обновить электронную почту, в которых указаны контакты фиктивной службы технической поддержки. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не звоните по номерам, указанным в подобных сообщениях. Перед тем как открыть письмо, обязательно проверяйте адрес отправителя, отмечают в полиции.