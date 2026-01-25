Ричмонд
Геннадий Онищенко призвал россиян быть ответственными в поездках и не бояться вируса Нипах

Врач Онищенко рекомендовал чаще мыть руки и овощи из-за вируса Нипах.

Источник: Комсомольская правда

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости рекомендовал соотечественникам не бояться вируса Нипах и быть ответственными в заграничных поездках.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — сказал врач.

Академик посоветовал в качестве мер предосторожности чаще мыть руки и овощи перед употреблением.

Онищенко отметил, что на данный момент вакцины от вируса Нипах нет. Но, по его словам, никто не ставил задачу ее сделать. В принципе создать ее можно, заключил он.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам на фоне вспышки вируса Нипах в Индии. В ведомстве подчеркнули, что этот вирус передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Однако возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку.

Ранее газета The Independent сообщила, что в Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом Нипах. В связи с этим власти начали вводить меры по сдерживанию вспышки в штате Западная Бенгалия.