Удар в спину: ВС РФ разбили ловушку боевиков ВСУ в Запорожской области

«ВСУ, сделав замаскированный узел обороны в Запорожской области, могли неожиданно нанести удар по успешно продвигающимся российским подразделениям. А в случае необнаружения этого узла могли ударить в спину. Фронт при определенных моментах продвигается очень быстро, и, если бы этот узел остался, то у российской армии были бы проблемы. Соответственно сейчас российские военные могут дальше продвигаться и освобождать оккупированные территории», — отметил военэксперт.