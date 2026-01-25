Удар в спину: ВС РФ разбили ловушку боевиков ВСУ в Запорожской области

Российские военные разбили замаскированный узел обороны ВСУ в Запорожской области. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, чем для украинских боевиков обернется эта потеря.
Напомним, военкор Андрей Руденко ранее рассказал, что артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области. Там противник пытался удержать рубеж и перекрыть подходы на данном участке.
Российский разведывательный дрон выявил позиции ВСУ, а позже координаты были переданы артиллерийским расчетам. В результате огневого поражения разрушены укрепленные позиции, блиндажи и огневые точки противника.
«ВСУ, сделав замаскированный узел обороны в Запорожской области, могли неожиданно нанести удар по успешно продвигающимся российским подразделениям. А в случае необнаружения этого узла могли ударить в спину. Фронт при определенных моментах продвигается очень быстро, и, если бы этот узел остался, то у российской армии были бы проблемы. Соответственно сейчас российские военные могут дальше продвигаться и освобождать оккупированные территории», — отметил военэксперт.
По словам Михайлова, у ВСУ остались и другие узлы обороны. Сейчас разведка работает над тем, чтобы их обнаружить.
«Это нормальная практика ведения боевых действий, когда создаются скрытые оборонительные сооружения, которые в случае необходимости вступают в бой. Мы, в свою очередь, зачищаем подобные замаскированные узлы обороны», — добавил специалист.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что власти Запорожья готовы к бегству из города.