Во время концертов Высоцкого в Кишиневе пришлось задействовать конную милицию

Владимира Семеновича немало связывает и с Молдавией. Именно в Кишиневе в издательстве ЦК КПМ в январе 1968 года в сборнике стихов вышло стихотворение молодого барда «Если друг оказался вдруг…» Это была его первая прижизненная публикация! На киностудии «Молдова-филм» нашелся знаменитый пиджак Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», который мы вручили Никите Высоцкому, сыну барда. В кишиневской «Вечерке» в 1972 году была опубликована статья о Владимире Семеновиче… Где, как не в Молдове, ставить памятник в честь о легендарного барда?!
В 1972 году известному фотографу Александру Вискалову (ныне, к сожалению, уже покойному) было всего семнадцать лет. Публикуем его давнюю беседу с корреспондентом «КП».
— Был апрель, я проходил мимо Зеленого театра и увидел афишу, извещающую о том, что в течение двух дней (!) состоятся четыре концерта Владимира Высоцкого, — вспоминает Александр. — Я был в шоке! Никто о предстоящих концертах не знал, потому и очередей у касс никаких не было. Я купил пять-шесть билетов на все деньги, которые у меня были. Билеты стоили по два рубля, а самые дорогие, на лучшие места — шли по три.
Первый концерт состоялся в три часа дня. Зрителей было не много.
— Около двухсот человек сидели на заборе, огораживающем Зеленый театр, — рассказывает Александр. — Высоцкий вышел на сцену, увидел их и говорит: «Прыгайте в зал, садитесь!» Они и сели.
Сам концерт длился примерно час сорок минут. В середине выступления на сцену с гитарой вышел актер театра на Таганке Иван Дыховичный. Владимир Семенович представил его как друга и попросил отнестись тоже с должным вниманием. Дыховичный минут двадцать пел, пока Высоцкий отдыхал.
— А я в то время занимался в фотокружке в Доме пионеров и взял оттуда фоторужье на концерт, — улыбается Александр. — Во время концерта начал снимать, встал с места, ходил, искал лучший ракурс, щелкал… Тут подошла ко мне билетерша: «Сейчас же сядьте на место!» Я стал с ней спорить, мол, мне надо с другой стороны снять. Высоцкий услышал, закончил петь песню и обратился ко мне: «Молодой человек, надо уступать женщинам!» Я поднял вверх две руки — все-все, сдаюсь! Он усмехнулся: «Какой покладистый молодой человек!».
Этот инцидент вошел во все записи, которые были сделаны во время того концерта, а записывали на свои бобинные магнитофоны немало зрителей. Высоцкому пришлось попросить их быть осторожнее, чтобы не создавать акустических помех.
— Правда, этот фрагмент вырезали, — печалится Александр. — Пленка была в страшном дефиците и, чтобы на ней побольше вместилось песен Высоцкого, все лишнее, по мнению зрителей, все разговоры безжалостно вырезались.
А еще Владимиру Семеновичу одна из зрительниц преподнесла букет ландышей.
— Какая это редкость — цветы! — с этими словами Высоцкий прикрепил букетик к штативу, на который крепился микрофон.
Александр Вискалов попал и на следующий день, уже на вечерний, последний концерт Владимира Высоцкого в Кишиневе. В Зеленом театре был аншлаг.
— А в то время Зеленый театр являлся самой крупной открытой концертной площадкой в Европе, — уточняет Александр. — Мест свободных не было! Люди в проходах сидели, пришлось задействовать конную милицию, чтобы беспорядков не произошло.
Но все прошло спокойно, концерт состоялся. Было много желающих взять у Владимира Высоцкого автограф или сфотографироваться с ним. Но сразу после своего выступления Владимир Семенович скрылся за кулисами, сел в поджидавшую его черную «Волгу» и уехал.
