Во время концертов Высоцкого в Кишиневе пришлось задействовать конную милицию

— Был апрель, я проходил мимо Зеленого театра и увидел афишу, извещающую о том, что в течение двух дней (!) состоятся четыре концерта Владимира Высоцкого, — вспоминает Александр. — Я был в шоке! Никто о предстоящих концертах не знал, потому и очередей у касс никаких не было. Я купил пять-шесть билетов на все деньги, которые у меня были. Билеты стоили по два рубля, а самые дорогие, на лучшие места — шли по три.