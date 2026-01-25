Эндокринолог рассказала, как сохранять стабильное эмоциональное состояние без таблеток

Эндокринолог назвала четыре ключевых гормона, которые управляют нашим настроением.
Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова подробно объяснила, как ключевые гормоны влияют на эмоциональное состояние человека. Она также дала практические рекомендации по поддержанию их баланса в организме для улучшения психологического благополучия.
«На чувства и настроение человека может влиять множество различных гормонов. Среди них выделяют серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины», — отметила Белоусова. Она подчеркнула, что каждый из этих гормонов выполняет уникальную функцию, а их дефицит может приводить к серьезным эмоциональным нарушениям.
Дефицит серотонина может приводить к развитию тревожности и депрессии, а недостаток дофамина также способствует снижению настроения. Окситоцин играет ключевую роль в формировании социальных связей, а эндорфины помогают снижать уровень стресса и боли.
Для поддержания баланса специалист рекомендует полноценный сон не менее 7 часов и регулярные занятия спортом 3−4 раза в неделю. Эти меры стимулируют выработку серотонина, дофамина и эндорфинов, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Также важно включать в рацион продукты, богатые триптофаном, такие как сыр, орехи и яйца. Ежедневные приятные занятия, общение с близкими и объятия помогают усилить выработку окситоцина и дофамина.