Эндокринолог рассказала, как сохранять стабильное эмоциональное состояние без таблеток

Для поддержания баланса специалист рекомендует полноценный сон не менее 7 часов и регулярные занятия спортом 3−4 раза в неделю. Эти меры стимулируют выработку серотонина, дофамина и эндорфинов, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Также важно включать в рацион продукты, богатые триптофаном, такие как сыр, орехи и яйца. Ежедневные приятные занятия, общение с близкими и объятия помогают усилить выработку окситоцина и дофамина.