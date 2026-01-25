Психолог объяснила пользу настольных игр для детей и взрослых

Увлечение настольными играми полезно для детей и взрослых, так как способствует личному общению и отвлекает от гаджетов. Таким мнением поделилась с корреспондентом «Газеты.Ru» психолог Екатерина Булгакова.
Настольная игра, в отличие от компьютерной, предполагает физическое присутствие и совместное переживание: игроки видят эмоции друг друга, ведут переговоры, соревнуются, шутят. Такой формат активизирует эмпатию, способность принимать правила и проигрывать без агрессии, — считает психолог.
Эксперт уточнила, что для детей настольные игры также становятся тренировкой внимания, памяти, мышления, а для взрослых — способом живого общения.
По данным 360.ru, полезны для детей игры, где используется игровая валюта — они способствуют развитию финансовой грамотности школьников и подростков.
Любопытно, что компьютерные игры, в свою очередь, рекомендуют для пожилых людей. Телеканал «Царьград» передает, что их можно расценивать как интерактивный тренажёр, развивающий память и моторику при игре в течение 15−30 минут ежедневно.