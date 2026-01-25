Чемпион Европы Нани возобновил карьеру и перешёл в «Актобе»

В декабре 2024 года Нани объявил о завершении профессиональной карьеры после ухода из португальского клуба «Эштрела Амадора». За годы выступлений он играл за клубы Португалии, Англии, Испании, Италии, Турции, США и Австралии. В составе «Манчестер Юнайтед» Нани становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом Англии.