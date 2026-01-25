Ричмонд
Чемпион Европы Нани возобновил карьеру и перешёл в «Актобе»

Победитель чемпионата Европы 2016 года Нани подписал контракт с казахстанским «Актобе» до конца 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Чемпион Европы 2016 года по футболу в составе сборной Португалии Нани возобновил карьеру и стал игроком казахстанского клуба «Актобе».

О переходе 39-летний футболист сообщил в соцсетях. Контракт с португальцем рассчитан до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что Нани также будет выполнять функции играющего менеджера по международному продвижению клуба.

В декабре 2024 года Нани объявил о завершении профессиональной карьеры после ухода из португальского клуба «Эштрела Амадора». За годы выступлений он играл за клубы Португалии, Англии, Испании, Италии, Турции, США и Австралии. В составе «Манчестер Юнайтед» Нани становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом Англии.

За сборную Португалии полузащитник провёл 111 матчей, забил 24 мяча и стал одним из ключевых игроков победного чемпионата Европы 2016 года. «Актобе» по итогам последнего сезона чемпионата Казахстана занял пятое место.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации на чемпионате Европы по футзалу, где во время матча между сборными Украины и Армении стороны обменялись взаимными обвинениями в неспортивном поведении. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с требованием дисциплинарных мер, армянская сторона эти обвинения отвергла.

