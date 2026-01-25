Ричмонд
Мошенники на «Госуслугах» начали сами советовать не сообщать коды из SMS

— В Сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В региональном управлении МВД напомнили, что сообщения от портала «Госуслуги» приходят пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru). Также следует игнорировать письма с просьбой обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки. Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера, указанные в таких письмах. Рекомендуется всегда проверять адрес отправителя перед открытием письма. Для связи с настоящей службой техподдержки необходимо использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг», говорится в материале.

Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.