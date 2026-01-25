Мошенники на «Госуслугах» начали сами советовать не сообщать коды из SMS

В региональном управлении МВД напомнили, что сообщения от портала «Госуслуги» приходят пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru). Также следует игнорировать письма с просьбой обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки. Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера, указанные в таких письмах. Рекомендуется всегда проверять адрес отправителя перед открытием письма. Для связи с настоящей службой техподдержки необходимо использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг», говорится в материале.