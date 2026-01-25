Мошенники на «Госуслугах» начали сами советовать не сообщать коды из SMS

Мошенники, выдающие себя за представителей «Госуслуг», не только используют похожий логотип, но и сами советуют не делиться кодами из SMS-сообщений. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
— В Сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В региональном управлении МВД напомнили, что сообщения от портала «Госуслуги» приходят пользователям только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru). Также следует игнорировать письма с просьбой обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки. Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера, указанные в таких письмах. Рекомендуется всегда проверять адрес отправителя перед открытием письма. Для связи с настоящей службой техподдержки необходимо использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг», говорится в материале.
Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.