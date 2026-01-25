«Вместо машин скорой помощи использовали тягачи с прицепами»: в Иране назвали число погибших при протестах

В Иране назвали возможное число погибших во время масштабных протестов, охвативших страну. Данные со ссылкой на двух чиновников Министерства здравоохранения Ирана приводит издание Time.
По данным издания, общее количество погибших в ходе беспорядков в Иране 8 и 9 января, могло достичь 30 тысяч человек.
При этом, по словам источников издания, якобы погибло так много людей, что вместо машин скорой помощи властям Ирана пришлось применять тягачи с прицепами.
Ранее KP.RU писал о данных МИД Ирана, согласно которым в результате беспорядков в стране погибли свыше трех тысяч человек. При этом почти 700 погибших в ходе беспорядков были объявлены террористами.
Беспорядки в различных иранских городах начались 28 декабря 2025 года. Поводом для протестов стала девальвация местной валюты. Однако оппозиционеры не собирались ограничиваться лишь экономическими требованиями. В руках митингующих быстро появилось оружие, а лозунги приобрели политический характер.