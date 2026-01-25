Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за гололёда уроки в школах Молдовы могут отменить: Обучение перейдет на особый режим — решение принимают учебные заведения

Из-за гололёда школы могут перейти на особый режим обучения.

Источник: Комсомольская правда

Из-за гололёда школы могут перейти на особый режим обучения.

Из-за гололёда школы могут перейти на особый режим обучения.

В связи со сложными погодными условиями — гололёдом и обледенением — Министерство образования и исследований рекомендует учебным заведениям и местным органам управления образованием оценить ситуацию в каждой школе отдельно и принять решение о формате занятий на завтра, 26 января 2026 года.

В частности, при необходимости может быть введён онлайн-формат обучения или иной специальный режим проведения уроков.

Главный приоритет при принятии решений — безопасность и здоровье учеников и педагогов.

Министерство образования рекомендует. Фото: соцсети.