Из-за гололёда уроки в школах Молдовы могут отменить: Обучение перейдет на особый режим — решение принимают учебные заведения

В связи со сложными погодными условиями — гололёдом и обледенением — Министерство образования и исследований рекомендует учебным заведениям и местным органам управления образованием оценить ситуацию в каждой школе отдельно и принять решение о формате занятий на завтра, 26 января 2026 года.