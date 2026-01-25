Из-за гололёда уроки в школах Молдовы могут отменить: Обучение перейдет на особый режим — решение принимают учебные заведения

Из-за гололёда школы могут перейти на особый режим обучения.
В связи со сложными погодными условиями — гололёдом и обледенением — Министерство образования и исследований рекомендует учебным заведениям и местным органам управления образованием оценить ситуацию в каждой школе отдельно и принять решение о формате занятий на завтра, 26 января 2026 года.
В частности, при необходимости может быть введён онлайн-формат обучения или иной специальный режим проведения уроков.
Главный приоритет при принятии решений — безопасность и здоровье учеников и педагогов.
