В Нижегородской области пассажиры шли три километра пешком по морозу из-за сломавшейся в пути электрички

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января, ФедералПресс. Пассажиры пригородного поезда сообщением Нижний Новгород — Металлист оказались вынуждены добираться пешком из-за неисправностей, которые случились с элетроездом. Изначально сообщения по происшествии появились в соцсетях, а затем этот факт подтвердили в прокуратуре.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По предварительным данным, 24 января днем пригородный поезд в пути следования остановился вблизи станции Кожевенное из-за технической неисправности. Пассажиры пешком добирались до ближайшей станции», — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В связи с инцидентом ведомство начало проверку соблюдения прав пассажиров.

В местных СМИ сообщается, что оперативно устранить неполадки электрички экипаж не смогу, а до следующей станции шли люди разных возрастов, в том числе дети и пенсионеры.

Ранее «ФедералПресс» писал, что минздрав Нижегородской области ведомственную проверку качества оказания медпомощи пациентке после родов. Поводом стал инцидент с беременной женщиной, которая пережила клиническую смерть и якобы впала в кому.