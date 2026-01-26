В Нижегородской области пассажиры шли три километра пешком по морозу из-за сломавшейся в пути электрички

«По предварительным данным, 24 января днем пригородный поезд в пути следования остановился вблизи станции Кожевенное из-за технической неисправности. Пассажиры пешком добирались до ближайшей станции», — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В связи с инцидентом ведомство начало проверку соблюдения прав пассажиров.
В местных СМИ сообщается, что оперативно устранить неполадки электрички экипаж не смогу, а до следующей станции шли люди разных возрастов, в том числе дети и пенсионеры.
