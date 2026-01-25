Ричмонд
Водителей в Ростовской области предупредили о метелях и гололедице на дорогах

На дорогах Дона ожидается ухудшение видимости из-за зимней непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за дождей, снега и ветра с метелью возможно ухудшение видимости на дорогах. Кроме того, из-за похолодания проезжие части остаются скользкими. Водителям нужно быть осторожными за рулем, напоминают в управлении Госавтоинспекции.

— Снизьте скорость, держите дистанцию, откажитесь от резких маневров. Если вы еще не сменили резину, самое время сделать это прямо сейчас, — призывают в Госавтоинспекции.

Водителей грузовых автомобилей просят использовать противоскользящие цепи.

Проявлять осторожность также должны и пешеходы. Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах. При плохой видимости и в темное время суток нужно носить вещи со световозвращающими элементами.

Напомним, желтый уровень погодной опасности в регионе сохранится до 28 января.

