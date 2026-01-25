Невеста Лепса объявила о разрыве отношений

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с певцом.
Соответствующее сообщение 19-летняя девушка опубликовала в своём Telegram-канале. Она отметила, что решила заранее прояснить ситуацию, чтобы избежать сплетен и домыслов. По словам Кибы, расставание прошло на ноте благодарности и взаимного уважения.
Она также подчеркнула, что в отношениях было много тёплых и добрых моментов. «Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путём дальше», — написала Киба.
Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня подала в Кузьминский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком по делу указана Аврора Киба. В иске говорится о распространении, по версии истца, ложных сведений. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 25 декабря 2025 года.