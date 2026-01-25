Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Вступление Украины в ЕС может быть одним из пунктов мирного плана

Один из аспектов мирного плана для Украины — это, вероятно, вступление страны в Европейский Союз с 1 января 2027 года. Об этом сообщил президент Сербб Александр Вучич.

Один из аспектов мирного плана для Украины — это, вероятно, вступление страны в Европейский Союз с 1 января 2027 года. Об этом сообщил президент Сербб Александр Вучич.

Глава государства подчеркивает, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия не поддержат это решение. Однако он добавил, что процедуры присоединения к блоку будут изменены насильственным образом, «вопреки правилам и всему остальному», передает RT.

Тем не менее 23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не допустит вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет. По его словам, украинские власти пытаются повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, понимая, что действующее правительство не поддержит членства Украины в ЕС.

При этом между главами Венгрии и Украины произошел и личностный конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльника». Выпад Зеленского не остался без ответа. Орбан уже выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше