Вучич: Вступление Украины в ЕС может быть одним из пунктов мирного плана

При этом между главами Венгрии и Украины произошел и личностный конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльника». Выпад Зеленского не остался без ответа. Орбан уже выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины.