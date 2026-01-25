Один из аспектов мирного плана для Украины — это, вероятно, вступление страны в Европейский Союз с 1 января 2027 года. Об этом сообщил президент Сербб Александр Вучич.
Глава государства подчеркивает, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия не поддержат это решение. Однако он добавил, что процедуры присоединения к блоку будут изменены насильственным образом, «вопреки правилам и всему остальному», передает RT.
Тем не менее 23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не допустит вступления Украины в ЕС в ближайшие 100 лет. По его словам, украинские власти пытаются повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, понимая, что действующее правительство не поддержит членства Украины в ЕС.
При этом между главами Венгрии и Украины произошел и личностный конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльника». Выпад Зеленского не остался без ответа. Орбан уже выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины.