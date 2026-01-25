Мошенники используют фальшивые рассылки от лица «Госуслуг»: россиян предупредили о новой схеме обмана

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя под видом портала «Госуслуг». Об этом сообщает УБК МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от “Госуслуг”. Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение», — говорится в сообщении.
Чтобы усыпить бдительность россиян, аферисты также рекомендуют жертвам не сообщать коды из СМС. Однако все это остается одним из элементов одной обманной схемы.
Представители МВД напомнили пользователям соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам. Они также подчеркнули, что сообщения от портала «Госуслуги» отправляются только с официального сайта, а ответы на них не направляются.
