Мошенники используют фальшивые рассылки от лица «Госуслуг»: россиян предупредили о новой схеме обмана

МВД: Мошенники под видом «Госуслуг» рекомендуют жертвам не сообщать коды из СМС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя под видом портала «Госуслуг». Об этом сообщает УБК МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от “Госуслуг”. Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение», — говорится в сообщении.

Чтобы усыпить бдительность россиян, аферисты также рекомендуют жертвам не сообщать коды из СМС. Однако все это остается одним из элементов одной обманной схемы.

Представители МВД напомнили пользователям соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам. Они также подчеркнули, что сообщения от портала «Госуслуги» отправляются только с официального сайта, а ответы на них не направляются.

Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуг» под видом представителей власти. Мошенники используют тему изменений в жилищном законодательстве, обязывающих управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах.