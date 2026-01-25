Лепс и Киба расстались: история любви одной из самых скандальных пар российской эстрады

Окончательную точку в этой истории, длившейся около полутора лет, поставила сама Аврора Киба в январе 2026 года. Ее лаконичный и лишенный эмоциональных оценок пост стал эпилогом к одной из самых неоднозначных и публичных любовных историй в российском шоу-бизнесе, в которой сошлись и большая разница в возрасте, и финансовые вопросы, и медийные войны, и бесконечные отсрочки главного события — свадьбы. История завершилась так же публично, как и началась, оставив после себя лишь вопросы о настоящих причинах ее начала и конца.