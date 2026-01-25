Лепс и Киба расстались: история любви одной из самых скандальных пар российской эстрады

Киба заявила, что рассталась с Лепсом на хорошей ноте.
Девятнадцатилетняя певица и наследница многомиллиардного состояния Аврора Киба рассталась с народным артистом России Григорием Лепсом. Их отношения развивались на протяжении полутора лет и прошли путь от сенсации, когда все обсуждали их разницу в 44 года, через скандалы с певцом Филиппом Киркоровым и телеведущей Викторией Боней, к слухам о разводе, которые начали расползаться еще летом 2025 года. О том, как развивались отношения Лепса и Кибы, кто был богаче в этой паре и зачем все-таки был нужен этот скандальный роман — в материале URA.RU.
Киба рассталась с Лепсом.
В январе 2026 года одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса официально рассталась. Девятнадцатилетняя Аврора Киба сделала официальное заявление в своем личном блоге, подтвердив разрыв с шестидесятитрехлетним Григорием Лепсом.
Новость стала достоянием общественности после того, как Кибу заметили в одном из столичных ночных клубов, где проходил концерт музыканта Сергея Шнурова. На кадрах, быстро разлетевшихся по сети, девушка в мини-юбке веселилась в компании сорокалетнего мужчины, сидя у того на шее и подпевая хитам рокера.
Киба первой сообщила о расставании, Лепс не комментировал ситуацию.
Спустя всего полчаса после начала шума в медиа, Аврора опубликовала продуманный и сдержанный пост. Он был сопровожден черно-белой фотографией, на которой Лепс с игривой улыбкой «грозит» ей пальцем, а она смотрит на него с теплотой.
«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала Киба.
Реакция подписчиков была неоднозначной: от цитирования строчек из песен («Спектакль окончен. Happy end…») до едких вопросов о природе их отношений («А в каком моменте вы вообще парой были?»). В отличие от невесты, Григорий Лепс в тот день предпочел остаться в стороне от публичных объяснений. В своем аккаунте он сообщил, что отмечает день рождения Владимира Высоцкого, сославшись на более важные, чем личная жизнь, дела.
История знакомства: он был легендой, она только родилась.
На момент рождения Кибы Лепс уже был известен.
Публичный дебют Лепса и Кибы в качестве пары состоялся в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Лепс, никогда не скрывавший свою личную жизнь, смело представил юную спутницу прессе как свою невесту. Разница в возрасте в 44 года мгновенно превратила их в главную светскую сенсацию и объект бесконечных обсуждений.
Аврора Киба.
Родилась 5 февраля 2006 года в семье успешного бизнесмена Ильи Кибы и предпринимательницы Татьяны Палиловой. С детства, которое можно назвать «парниковым», она проявляла интерес к искусству: серьезно занималась балетом и конным спортом, последнее пришлось оставить из-за рекомендаций врачей.
Получила образование в элитной московской школе № 19 по международной программе, после чего поступила в престижный Лондонский колледж моды (UAL) на направление дизайна одежды, мечтая о собственном бренде. В марте 2024 года, еще до огласки романа с Лепсом, дебютировала как певица, выпустив трек «Пьяная дура» под псевдонимом Avri.
Григорий Лепс.
К моменту знакомства с Кибой его жизненный и творческий путь был уже пройден огромный. Когда Аврора родилась, ему было 43 года. Он уже пережил клиническую смерть из-за панкреонекроза, спровоцированного алкоголизмом, поборол зависимость, похудел на 35 килограммов, потерял и заново восстановил голос после нескольких операций.
Он был дважды женат, стал отцом трех детей: дочери Евы (2002 г. р.), дочери Николь (2007 г. р., практически ровесницы Авроры) и сына Ивана (родившегося уже в 2000-х). Его карьера включала хиты «Рюмка водки на столе», «Настоящий полковник», сотрудничество с певицей Аллой Пугачевой и статус одного из самых востребованных артистов страны.
Сплетни о деньгах.
Доходы семьи Киба, по некоторым данным, в разы превышают доходы Лепса.
Согласно данным, просочившимся в telegram-каналы, финансовое положение семьи Киба оказывалось на порядки весомее капитала знаменитого певца. Об этом писал, в частности, telegram-канал Shot.
Состояние семьи Киба.
После смерти отца, Ильи Кибы, основной бизнес остался под управлением матери, Татьяны. Семье принадлежали компании «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс», владевшие более чем 2 200 квадратными метрами коммерческих площадей на верхних этажах московского Старого Гостиного двора.
Чистая годовая прибыль от этой недвижимости оценивалась в 32 миллиона рублей. По некоторым данным, в начале 2000-х эти активы приносили семье более миллиона долларов ежемесячно.
Помимо этого, в активах числилась автомойка в элитном ЖК «Садовые кварталы» (около 5 млн руб. прибыли в год) и впечатляющий портфель недвижимости: апартаменты в Knightsbridge Private Park (530 кв. м, стоимость до 1,5 млрд руб.), в «Имперском доме» (256 кв. м, от 500 млн руб.), в «Золотом руне» (160 кв. м, до 200 млн руб.), особняк на Рублевке в Лапино и, предположительно, вилла на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Общая оценка активов превышала 3 миллиарда рублей.
Бизнес-империя Лепса.
К 2025 году многие коммерческие проекты певца переживали не лучшие времена. Салон эксклюзивной оптики фактически прекратил деятельность, сайт не работал, остатки товара распродавались на маркетплейсах.
Кейтеринговая компания находилась в стадии банкротства, а некогда популярный ресторан «Рюмка водки на столе» был закрыт. Из новых начинаний — предприятие по сбору трав на Алтае и добыча песка в Подмосковье — пока не приносили прибыли.
Единственным стабильно работающим активом называли продюсерский центр артиста с доходом порядка 7,5 миллионов рублей в год. После начала СВО Лепс, как и многие, столкнулся с заморозкой западных активов, где, по оценкам, могло храниться до 20 миллионов долларов. Из личной недвижимости у певца оставались квартира в комплексе Redside (около 50 млн руб.) и особняк в тайском стиле на Новорижском шоссе (оценка — 1,5 млрд руб.).
Война за любовь и честь: медийное столкновение Кибы с Викторией Боней и Марго.
Киба несколько раз вступала в публичные конфликты из-за отношений.
Киба VS Боня.
Отдельной драмой в истории их отношений стал громкий конфликт с телеведущей Викторией Боней. Летом 2025 года Боня в эфире шоу «Злые языки» заявила, что семья Кибы имеет долги на сумму 25 миллионов рублей, и выдвинула версию, что мать Авроры, Татьяна, «выдала дочь за Лепса» для решения финансовых проблем и повышения социального статуса.
Аврора не стала молчать. В ответ она заявила, что «25 миллионов — это сумма, которую мы тратим за лето», и перешла в жесткое контрнаступление, обвинив саму Боню в оказании интимных услуг за деньги, назвав ее «любовницей» и заявив, что та далека от круга общения ее семьи.
Этот публичный скандал привел к тому, что Виктория Боня подала иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя официальных публичных извинений. Telegram-канал Mash сообщал, что иск был связан именно с обвинениями в проституции.
Киба VS Марго.
Отношения Кибы и Лепса становились топливом и для других скандалов. Наиболее яркой конфронтацией стал ожесточенный эпизод в студии шоу «Мастер игры», где Киба столкнулась с российской певицей Margo (Марго Овсянникова), которую часто видели в обществе заслуженного артиста России Филиппа Киркорова.
«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?» — сказала Margo.
«Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь не только по отношению ко мне, но и ко всем людям здесь, я буду общаться по-другому с тобой!» — яростно ответила ей Киба. Диалог девушек едва не перерос в ссору.
Комментируя инцидент, Киба выразила мнение, что сам Филипп Киркоров не питает к ней личной неприязни. «Не думаю, что он меня недолюбливает», — написала она, добавив, что среди всех участников шоу «Мастер игры» аудитория проявляет наибольший интерес именно к ней и к ее личной жизни.
Вечное «скоро»: почему свадьба всегда откладывалась.
Лепс и Киба много раз откладывали свадьбу.
Несмотря на помолвку, дорогое кольцо от ювелирного дома Graff (по слухам, стоимостью около 1,5 млн руб.) и многочисленные совместные выходы в свет, свадьба пары постоянно откладывалась. Изначально в декабре 2024 года Аврора, давая интервью, объяснила перенос большим количеством приглашенных гостей (до 700 человек) и дороговизной такого торжества в «непростые времена», что, по ее мнению, могло бы выглядеть не очень уместно.
К осени 2025 года тон сменился на более неопределенный. На открытии одной из выставок в Москве Киба уже заявила журналистам: «Пока свадьба не планируется. Пока не ждите… Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать». Она подчеркнула, что по-прежнему мечтает о семье и детях, но сроки туманны.
Психолог Марианна Абравитова, комментируя эту ситуацию для СМИ, предположила, что Лепс мог бессознательно сопротивляться браку. «То, что было откладывание, как раз говорит о том, что он оттягивал момент. Может быть, он и не против жениться сознательно, но бессознательно эти внутренние программы показывают, что все-таки он не хочет», — пояснила эксперт.
Она заключила, что роман «подсдулся» со стороны певца, так как настоящая влюбленность подразумевает полное растворение в партнере. По слухам, одной из причин очередной ссоры и отсрочки стал приезд бывшей жены Лепса, Анны, которая ухаживала за артистом, после чего он в благодарность приобрел для нее дом на Рублевке за 300 миллионов рублей, и при этом влез в долги.
От слухов к концу.
Киба поставила точку в отношениях с Лепсом.
Летом 2025 года в СМИ впервые активно заговорили о возможном разрыве. Тогда Лепс, отвечая на вопросы, отрезал: «Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое».
В это время Аврора находилась в Лондоне, завершая учебный год. Наблюдатели отмечали, что за время отношений девушка максимально использовала медийный капитал певца: она стала фигуранткой скандала с певцом Филиппом Киркоровым на шоу «Мастер игры», пробовала себя в актерстве, ее имя постоянно было на слуху. Продюсер Сергей Дворцов прямо заявлял, что Лепс стал для Кибы «трамплином в светскую жизнь».
Окончательную точку в этой истории, длившейся около полутора лет, поставила сама Аврора Киба в январе 2026 года. Ее лаконичный и лишенный эмоциональных оценок пост стал эпилогом к одной из самых неоднозначных и публичных любовных историй в российском шоу-бизнесе, в которой сошлись и большая разница в возрасте, и финансовые вопросы, и медийные войны, и бесконечные отсрочки главного события — свадьбы. История завершилась так же публично, как и началась, оставив после себя лишь вопросы о настоящих причинах ее начала и конца.