Шок-переезд и громкий вылет: что произошло в 4 выпуске «Выжить в Стамбуле»

Вышел новый выпуск шоу «Выжить в Стамбуле».
25 января на ТНТ вышел четвертый выпуск реалити-шоу «Выжить в Стамбуле», и он получился куда насыщеннее предыдущего. Участников ждали резкие перестановки, индивидуальные испытания с подвохом, большое командное соревнование и очередное выбывание. Как прошел 4 выпуск шоу «Выжить в Стамбуле» и кто его покинул — в материале URA.RU.
Правила шоу «Выжить в Стамбуле».
«Выжить в Стамбуле» — новый сезон популярного экстремального реалити телеканала ТНТ, в котором сталкиваются два мира: звезды российского шоу-бизнеса и участники из народа. Проект стартовал 11 января 2025 года и сразу задал высокий темп — как по условиям выживания, так и по уровню конфликтов.
Каждую неделю команды проходят серию испытаний на физическую выносливость, ловкость и умение работать в команде. На кону — не только преимущество в игре, но и бытовые условия. Победители получают право жить на просторной вилле площадью около четырех тысяч квадратных метров, тогда как проигравших отправляют в удаленный лагерь вдали от цивилизации, где приходится выживать без привычного комфорта.
Финалом каждого выпуска становится голосование. Участники выбирают кандидатов на вылет, после чего номинанты проходят индивидуальное испытание. Тот, кто справляется хуже соперника, навсегда покидает проект. До финала доходят лишь двое самых стойких игроков — именно они разыгрывают главный приз шоу в размере 10 миллионов рублей.
Проект ведет семейный дуэт — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Каждый из ведущих закреплен за своей командой: Воля курирует звездных участников, а Утяшева сопровождает команду народников. При этом ведущие не просто наблюдают за происходящим, а активно вовлечены в игровой процесс — комментируют испытания, подогревают напряжение и задают тон всему шоу.
Участники шоу «Выжить в Стамбуле».
Звездная команда.
В команду звезд вошли представители шоу-бизнеса, кино и медиа:
Мария Горбань — актриса;Кузьма Сапрыкин — актер;Магомед Муртазалиев — комик, участник КВН и «Comedy Баттл»;Мия Бойка — певица, известная по хитам «Эмэмдэнс» и «Пикачу»;Серега — рэп-исполнитель;Екатерина Гордон — юрист и телеведущая;Ирина Шибецкая (Батайск) — кондитер, присоединилась к звездной команде после первого испытания.
Народная команда.
Команду народников составили участники из разных регионов России — с максимально разным жизненным и профессиональным опытом:
Алена Гром (Калининград) — домохозяйка и блогер;Влада Золотова (Челябинск) — мастер спорта по пауэрлифтингу;Дарья Выходцева (Барнаул) — бывшая сотрудница МВД, следователь;Игорь Прохоров (Тюмень) — тренер по волейболу;Леонид Вахитов (Санкт-Петербург) — военный пенсионер и фитнес-тренер;Риназ Раемов (Пермь) — ведущий мероприятий;Сергей Степанцов — продюсер, присоединился к проекту в третьем выпуске;Алена Жигалова — журналист, вошла в команду народников в самом начале шоу.
Кто покинул шоу в прошлом выпуске.
Неделей ранее проект покинула Катя Гордон. Юристка и певица уступила в дуэли Алене Блин и, судя по дальнейшим событиям, уход далекo не стал для нее финальной точкой в конфликте. Уже после съемок между Гордон и рэпером Серегой разгорелась публичная перепалка, перешедшая в обмен треками и публикацию личной переписки.
Отдельное внимание зрителей привлекло признание о том, что Гордон изначально подписывала контракт не на весь сезон. Фактически это означало, что ее вылет был вопросом времени — и многие сцены теперь выглядят иначе, если смотреть на них с этим знанием.
Как прошел четвертый выпуск шоу «Выжить в Стамбуле».
Четвертый выпуск начался с масштабного переезда. Звездная команда впервые отправилась в лесной лагерь, а народники — вожделенно заселились на виллу. Контраст условий стал одной из главных тем серии.
Народная команда быстро освоилась в новом пространстве, наслаждаясь комфортом и видом на море. Звезды же демонстрировали трудотерапию: собирали хворост, чинили постройки, убирались и пытались на камеру выглядеть максимально полезными. При этом именно селебрити ранее активно критиковали бытовые условия, забывая, в каком состоянии сами оставили виллу.
Неожиданным поворотом стало индивидуальное задание для Мии Бойки и Алены Блин. Участницам предложили по телефону пройти серию заданий ради иммунитета — и дали всего минуту на раздумья. Обе согласились, не зная, что соревнуются друг с другом.
Испытания растянулись на двое суток и включали:
поиск генконсульства РФ без такси;покупку «чего-то русского» в Стамбуле;обучение случайного прохожего фразе про иммунитет.
Формально задания выглядели несложными, но из-за отсутствия вещей, ночевки в городе и ограниченного бюджета они превратились в проверку на выносливость и сообразительность. Бойка быстро потратила деньги и была вынуждена искать ночлег практически «по статусу», тогда как Алена Блин, пережив собственные тревожные флешбэки, действовала спокойнее и рациональнее.
Имя обладательницы иммунитета объявят позже, однако фанаты проекта предполагают, что победа достанется Блин. Пока две участницы колесили по Стамбулу, народники отправились на прогулку по Босфору. Большую часть времени они обсуждали соперников и пытались развлечь себя странной игрой с угадыванием мыслей. Несмотря на сумбур, команда заработала 20 баллов и бонус.
Звезды же провели генеральную уборку на вилле — мыли полы, стирали белье, приводили дом в порядок. Любопытно, что именно после этого народная команда признала: условия проживания стали заметно лучше.
Большое испытание: «Воздушные мосты».
Обе команды встретились на большом испытании в лесу. По условиям участникам нужно было с завязанными глазами собрать мост из десяти кубов, перемещаясь по полосе препятствий. Видящими оставались только лидеры, которых носили на носилках. Народники получили бонус — первый кубик сразу оказался на финише. Однако даже с этим преимуществом они уступили: звездная команда быстрее собрала конструкцию и одержала победу.
Голосование и номинанты на вылет.
На церемонии голосования в номинации оказались Ирина Шибецкая и Сергей Степанцов. Конфликты в звездной команде давно назревали, а в народной не поверили в версию, что Степанцов мог голосовать без последствий против Алены Блин. Сама Жигалова, вернувшаяся в лагерь в маске черта, выглядела максимально раздраженной и не скрывала эмоций.
Кто ушел из проекта.
Номинантам предстояло пройти две мини-игры:
«Шустрый койот», где Степанцов уверенно победил; «Последнее слово», в котором он снова оказался сильнее.
Со счетом 2:0 Сергей Степанцов сохранил место в проекте. Ирина Шибецкая покинула шоу «Выжить в Стамбуле».