Шок-переезд и громкий вылет: что произошло в 4 выпуске «Выжить в Стамбуле»

Каждую неделю команды проходят серию испытаний на физическую выносливость, ловкость и умение работать в команде. На кону — не только преимущество в игре, но и бытовые условия. Победители получают право жить на просторной вилле площадью около четырех тысяч квадратных метров, тогда как проигравших отправляют в удаленный лагерь вдали от цивилизации, где приходится выживать без привычного комфорта.