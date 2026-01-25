Ричмонд
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 25 января

Жителей Дона предупредили о воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 25 января в Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Оповещение распространили через приложение МЧС.

— Объявлена беспилотная опасность, — предупреждают жителей региона.

Всем нужно покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, угроза БПЛА сохранялась в течение прошедшей ночи. В этот период воздушную атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах региона. После падения БПЛА пострадали частный дом и автомобиль.

