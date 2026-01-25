Китайского генерала обвиняют в передаче американцам ядерных секретов: подробности

Китайского генерала обвинили в передаче американцам ядерных секретов. Речь идет о заместителе главы Китая Си Цзиньпина в Центральном военном совете КнРя Чжан Юся. Против него выдвинули обвинения в передаче США информации о программе создания ядерного оружия в стране. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные осведомленные источники.
О начале расследования накануне сообщило Министерство обороны Китая. Дела завели против Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Никаких деталей в ведомстве не сообщили, уточнив лишь, что речь идет о «серьезных нарушениях дисциплины и закона».
Однако по данным WSJ Чжан Юся обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В частности, следствие считает, что он получал немалые деньги за продвижение по службе в госоргане, который контролирует разработки, исследования и закупки военной техники. Но самым серьезным обвинением стал тот факт, что генерал якобы передал Соединенным Штатам ключевые технические данные о ядерном оружии Китая.
Как ранее писал KP.RU с приходом к власти Си Цзиньпина в Китае в 2013 году к ответственности привлекли аж 3,7 млн коррупционеров, из которых почти 500 являлись высокопоставленными чиновниками. В 2022 году Си Цзиньпин на XX съезде Коммунистической партии Китая заявил, что «в борьбе с коррупцией была одержана убедительная победа». Однако уже в следующем году вновь начались новые масштабные расследования в военном, финансовом, медицинском и спортивном секторе.