Китайского генерала обвиняют в передаче американцам ядерных секретов: подробности

Как ранее писал KP.RU с приходом к власти Си Цзиньпина в Китае в 2013 году к ответственности привлекли аж 3,7 млн коррупционеров, из которых почти 500 являлись высокопоставленными чиновниками. В 2022 году Си Цзиньпин на XX съезде Коммунистической партии Китая заявил, что «в борьбе с коррупцией была одержана убедительная победа». Однако уже в следующем году вновь начались новые масштабные расследования в военном, финансовом, медицинском и спортивном секторе.