Власти Ирана на три месяца приостановили все полеты на низких высотах

В Иране вводят трехмесячный запрет для малой авиации на полеты на низких высотах в воздушном пространстве страны.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана ввели трехмесячный запрет на все полеты воздушных судов, выполняемые на низких высотах в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в международном извещении NOTAM.

Согласно источнику, были приостановлены все полеты по правилам VFR в пределах страны. При этом ограничение не распространяется на государственную и военную авиацию Ирана, а также поисково-спасательные, медицинские и согласованные вертолетные рейсы нефтяных компаний.

Инициатива затронет частную малую авиацию. Коммерческие авиалинии, которые работают по правилам приборного полета, продолжат работу в стандартном режиме.

Запрет может быть связан с усилением контроля за воздушным пространством или проведением специальных мероприятий в Иране. Официальных комментариев от властей страны относительно причин введения временного запрета пока не было.

Ранее KP.RU сообщал, что Эстония до апреля продлила запрет на полеты в ночное время суток над восточными регионами страны, находящимися рядом с российской границей.

