Власти Ирана на три месяца приостановили все полеты на низких высотах

Власти Ирана ввели трехмесячный запрет на все полеты воздушных судов, выполняемые на низких высотах в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в международном извещении NOTAM.
Согласно источнику, были приостановлены все полеты по правилам VFR в пределах страны. При этом ограничение не распространяется на государственную и военную авиацию Ирана, а также поисково-спасательные, медицинские и согласованные вертолетные рейсы нефтяных компаний.
Инициатива затронет частную малую авиацию. Коммерческие авиалинии, которые работают по правилам приборного полета, продолжат работу в стандартном режиме.
Запрет может быть связан с усилением контроля за воздушным пространством или проведением специальных мероприятий в Иране. Официальных комментариев от властей страны относительно причин введения временного запрета пока не было.
