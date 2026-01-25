Тиктокер Хаби Лейм заключил сделку на $900 млн на создание ИИ-двойника

Один из самых известных блогеров мира, итальянский тиктокер Хаби Лейм, подписал соглашение с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings на сумму около 900 миллионов долларов, предусматривающее создание его цифрового аватара на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.
Сделка предполагает, что Rich Sparkle Holdings приобретёт значительную долю в бизнесе Лейма. По условиям договора, партнёры разработают ИИ-двойника блогера, способного самостоятельно генерировать мультиязычный контент в различных форматах без постоянного участия самого Хаби.
Издание называет соглашение знаковым событием не только для Лейма, но и для всей индустрии цифрового контента. После объявления о сделке акции Rich Sparkle Holdings на Гонконгской фондовой бирже резко выросли, что свидетельствует о доверии инвесторов к подобным ИИ-проектам.
Хаби Лейм — посол доброй воли ЮНИСЕФ и один из самых популярных создателей контента в мире. Его аудитория насчитывает более 160 миллионов подписчиков.
Летом стало известно о задержании Хаби Лейма в США из-за просроченной визы.