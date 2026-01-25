Зеленский: Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от территорий

Зеленский также сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины полностью готов, и Киев ожидает от США сигнала о дате и месте подписания. После этого документ будет представлен на ратификацию в Конгресс США и в Верховную Раду Украины, передает РБК со ссылкой на материал.