Зеленский: Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от территорий

В переговорах между Россией и Украиной существует множество сложных вопросов. Один из них — территориальный. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от своих территориальных претензий. Об этом пишут украинские СМИ.
Он отметил, что его позиция по вопросам территории остается неизменной и что всем трем сторонам переговоров, включая США, необходимо найти компромисс.
— Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше, — пояснил украинский лидер.
Зеленский также сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины полностью готов, и Киев ожидает от США сигнала о дате и месте подписания. После этого документ будет представлен на ратификацию в Конгресс США и в Верховную Раду Украины, передает РБК со ссылкой на материал.
Несмотря на разногласия, переговоры по украинскому урегулированию продолжаются. 23 января в Сети появились кадры встречи делегаций РФ, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
СМИ писали, что ряд европейских государств хочет, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия».