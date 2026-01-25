Жители Украины из-за блэкаутов массово поехали на курорт на западе

Жители Украины на фоне масштабных перебоев с электроснабжением в стране массово направляются на горнолыжный курорт Буковель.
По данным издания «Страна.ua», на крупнейшем горнолыжном курорте Украины зафиксирован наплыв туристов. Отмечается, что на территории курорта электроэнергию не отключают, поскольку он напрямую импортирует электричество из Европы.
На фоне ситуации с энергоснабжением в других регионах страны Буковель стал одним из немногих мест, где сохраняется стабильная работа инфраструктуры, включая отопление и освещение.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Представители энергетических компаний сообщали, что в отдельных регионах Украины отключения электроэнергии могут продолжаться более 16 часов в сутки. Мэр Киева Виталий Кличко также призывал жителей столицы временно выехать за город к альтернативным источникам тепла и электропитания.
Эксперты оценивают ситуацию в энергосистеме Киева как крайне тяжелую. По их оценке, сложности сохранятся как минимум в течение двух недель. Сообщалось о серьезных повреждениях столичных теплоэлектроцентралей и ключевых линий электропередачи, обеспечивающих основную часть снабжения города. В этой связи жителям Киева рекомендовали заранее запасаться продуктами питания и водой.