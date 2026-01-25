Жители Украины из-за блэкаутов массово поехали на курорт на западе

Эксперты оценивают ситуацию в энергосистеме Киева как крайне тяжелую. По их оценке, сложности сохранятся как минимум в течение двух недель. Сообщалось о серьезных повреждениях столичных теплоэлектроцентралей и ключевых линий электропередачи, обеспечивающих основную часть снабжения города. В этой связи жителям Киева рекомендовали заранее запасаться продуктами питания и водой.