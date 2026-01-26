Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрафы могут получить нижегородские дачники по ряду причин в 2026 году

КоАП РФ содержит целый набор составов.

Источник: Время

Целый набор составов, которые регулярно применяются к владельцам дачных участков, содержит. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с RT.

По словам эксперта, суммы варьируются до десятков тысяч рублей.

Так, наличие мусора на участке наказывается штрафом для граждан в 2−3 тысячи рублей. Если складирование переросло в загрязнение почвы, то штрафы увеличатся до 3−5 тысяч рублей.

За самозахват земли придется заплатить штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

«Если превратили огородный участок в склад стройматериалов или поставили коммерческий объект, то штраф составит 0,5−1% кадастровой стоимости, минимум 10 тысяч рублей. За неиспользование участка в установленный законом срок возьмут минимум 20 тысяч», — рассказал Русяев.

Штраф от 300 до 500 рублей можно получить и из-за сорняков на участке.

Скважина без лицензии также может повлечь за собой наказание со штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

«Врезка в водопровод или канализацию стоит 10−15 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за самовольное подключение к электричеству, газу или теплу», — добавил юрист.