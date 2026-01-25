«Это невероятный момент»: спасение женщины с ребенком из тонущей машины в Махачкале вызвало восхищение в Британии

Речь идет о случае, который чуть не обернулся трагедией. KP.RU писал, что в Махачкале автомобиль потерял управление из-за гололеда и вылетел в канал. Машина медленно плыла, постепенно погружаясь в воду. Это заметили случайные прохожие и без раздумий бросились на помощь. Им укдалось залезть на трубу над каналом и подхватить скачала ребенка, которого водитель высунул из окна и держал над головой, а затем и его мать. Водитель смог выбраться из машины самостоятельно.