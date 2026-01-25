«Это невероятный момент»: спасение женщины с ребенком из тонущей машины в Махачкале вызвало восхищение в Британии

В Британии восхитились героическим поступком дагестанских мужчин, которые спасли молодую мать с маленьким ребенком из тонущей машины в Махачкале. Заметку о невероятном спасении опубликовало британское издание The Sun.
Речь идет о случае, который чуть не обернулся трагедией. KP.RU писал, что в Махачкале автомобиль потерял управление из-за гололеда и вылетел в канал. Машина медленно плыла, постепенно погружаясь в воду. Это заметили случайные прохожие и без раздумий бросились на помощь. Им укдалось залезть на трубу над каналом и подхватить скачала ребенка, которого водитель высунул из окна и держал над головой, а затем и его мать. Водитель смог выбраться из машины самостоятельно.
В публикации Sun неравнодушных мужчин назвали героями, а сам факт помощи — невероятным и потрясающим.
«Это невероятный момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал», — восхищаются авторы материала, отметив, что буквально через несколько мгновений спасти удалось и мать малыша.
Издание также отметило, что кадры чудесного спасения быстро стали вирусными в соцсетях.
Ранее жители Великобритании восхитились российскими военными кораблями в Ла-Манше. Пользователи из королевства заявили, что российский флот гораздо эффективнее, чем флот Британии.