Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Вассерман: в начальные классы нужно вернуть предмет «Логика»

Депутат уверен, что возвращение предмета в начальные классы поможет в дальнейшей учебе.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман предложил вернуть в программу начальной школы важный предмет, который поможет детям в будущем.

Речь идет о «Логике». По мнению Вассермана, изучение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс. В свое время «Логику» исключили из изучаемых дисциплин при Никите Хрущеве, но изучение этой дисциплины поможет учащимся в овладении знаний.

— Потому что все остальное изучение так или иначе опирается на нее. Когда дети будут владеть методами логики, все остальное обучение пойдет легче, — заявил Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что предложение сократить количество часов на изучение языка в школах вполне оправдано. Куда эффективнее будет практиковаться в нем, а не тратить время на теорию.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше