Депутат Вассерман: в начальные классы нужно вернуть предмет «Логика»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман предложил вернуть в программу начальной школы важный предмет, который поможет детям в будущем.
Речь идет о «Логике». По мнению Вассермана, изучение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс. В свое время «Логику» исключили из изучаемых дисциплин при Никите Хрущеве, но изучение этой дисциплины поможет учащимся в овладении знаний.
— Потому что все остальное изучение так или иначе опирается на нее. Когда дети будут владеть методами логики, все остальное обучение пойдет легче, — заявил Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Ранее Анатолий Вассерман заявил, что предложение сократить количество часов на изучение языка в школах вполне оправдано. Куда эффективнее будет практиковаться в нем, а не тратить время на теорию.