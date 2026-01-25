Депутат Вассерман: в начальные классы нужно вернуть предмет «Логика»

Речь идет о «Логике». По мнению Вассермана, изучение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс. В свое время «Логику» исключили из изучаемых дисциплин при Никите Хрущеве, но изучение этой дисциплины поможет учащимся в овладении знаний.