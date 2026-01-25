WSJ: Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии

По информации WSJ, всего за несколько часов до официального объявления о расследованиях прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства армии Китая. Источники утверждают, что Чжан находится под следствием за злоупотребление полномочиями, включая получение значительных сумм денег в обмен на карьерный рост в органе, отвечающем за исследования, разработки и закупки военной техники. Однако самым шокирующим заявлением, сделанным на закрытом брифинге, стало то, что Чжан Юся якобы передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая, говорится в материале.