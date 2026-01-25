Ричмонд
WSJ: Заместителя Си Цзиньпина обвинили в передаче США данных о ядерном оружии

Заместителя лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся подозревают в передаче Соединенным Штатам информации о программе ядерного оружия страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Помимо этого генерала обвиняют в получении взяток и продаже должности в Министерстве обороны, которое уже объявило о начале расследования в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Ведомство не раскрыло подробности уголовных дел, отметив лишь, что оба высокопоставленных чиновника подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», что обычно указывает на коррупционные преступления.

По информации WSJ, всего за несколько часов до официального объявления о расследованиях прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства армии Китая. Источники утверждают, что Чжан находится под следствием за злоупотребление полномочиями, включая получение значительных сумм денег в обмен на карьерный рост в органе, отвечающем за исследования, разработки и закупки военной техники. Однако самым шокирующим заявлением, сделанным на закрытом брифинге, стало то, что Чжан Юся якобы передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая, говорится в материале.

Законодательство Китая предусматривает наиболее суровые наказания за взяточничество и коррупционную деятельность. До этого суд в Китае казнил экс-гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, обвиняемого в получении взяток на сумму около 156 миллионов долларов. В феврале суд отклонил поданную им апелляцию и оставил приговор в силе.

