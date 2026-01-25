Ричмонд
Жителей Молдовы ждет настоящее испытание на прочность: Гололед, дожди, потепление — и снова гололед

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 26 января.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 января, вся страна представляла из себя сплошной каток. Скользко было и на дорогах, и на тротуарах.

В ночь на понедельник — минус 2 градуса, и утром гололёд.

Синоптики рассказывают, что будет завтра, 26 января.

В Кишиневе днем +3, ночью минус 3. Дождь. Увы, утром будет сплошное стекло. Максимальные порывы ветра — 41 км/час.

Ночью до минус 5, дождь.

В прошлом году 26 января днём было +8 градусов, ночью +5.

На юге Молдовы днём +7, ночью +2. Слабый дождь. Опасность обледенения сохраняется.

На севере страны днём около 0, ночью минус 3. Данные по погоде уточняются.

На данный момент синоптики прогнозируют, что к среде потеплеет, но потом опять вернутся минусовые температуры.

Из-за сложных погодных условий, вызванных гололёдом, Министерство образования рекомендовало учебным заведениям принять решение о формате проведения уроков в понедельник — очно или онлайн.

