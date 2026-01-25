Жителей Молдовы ждет настоящее испытание на прочность: Гололед, дожди, потепление — и снова гололед

Сегодня, 25 января, вся страна представляла из себя сплошной каток. Скользко было и на дорогах, и на тротуарах.
В ночь на понедельник — минус 2 градуса, и утром гололёд.
Синоптики рассказывают, что будет завтра, 26 января.
В Кишиневе днем +3, ночью минус 3. Дождь. Увы, утром будет сплошное стекло. Максимальные порывы ветра — 41 км/час.
Ночью до минус 5, дождь.
В прошлом году 26 января днём было +8 градусов, ночью +5.
На юге Молдовы днём +7, ночью +2. Слабый дождь. Опасность обледенения сохраняется.
На севере страны днём около 0, ночью минус 3. Данные по погоде уточняются.
На данный момент синоптики прогнозируют, что к среде потеплеет, но потом опять вернутся минусовые температуры.
Из-за сложных погодных условий, вызванных гололёдом, Министерство образования рекомендовало учебным заведениям принять решение о формате проведения уроков в понедельник — очно или онлайн.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).