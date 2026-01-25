Ричмонд
26 января в Ростове ожидается до −17, сохранятся снежные заносы и гололедица

Одну из самых холодных ночей прогнозируют в Ростове и области.

Источник: Комсомольская правда

Снег и ветер ожидаются в Ростове-на-Дону 26 января. Прогноз опубликовали на портале ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Предстоящей ночью в донской столице пройдет снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Ветер прогнозируют северо-восточный и восточный 6−11 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −15 и −17 градусов, днем будет от −11 до −13.

К слову, ночь с 25 на 26 января будет довольно холодной не только в донской столице. В среднем по области будет до −17, но при прояснениях обещают до −21, а в крайних северных районах — до −26 градусов. Днем по области ожидается от −12 до −17, по югу — до −9.

