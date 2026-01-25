Депутат Свинцов: блокировка сайтов с домашним заданием не будет эффективной

Минпросвещения подготовило закон по блокировке сайтов с готовыми школьными заданиями. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов уверен, что проконтролировать ситуацию будет невозможно.
Чтобы дети не искали готовые ответы, нужно перестроить систему образования, она должна быть адаптирована под современные условия.
Школьников нужно избавить от домашних заданий, так как нейросети и сайты с готовыми ответами дают возможность списать. И даже если заблокировать эти сайты, то остаются нейросети.
Поэтому стоит перейти на иную систему образования, чтобы дети все делали в классе.
— Ну и еще раз подчеркну, что для родителей будет удобно, если ребенок находится в школе до самого вечера, — сказал депутат Газета.ru.
C 9:00 до 13:00 длятся занятия, затем часовой перерыв, спортивные мероприятия, повторение того материала, который был пройден в первой половине дня. Таким образом, дети будут в школе до вечера, а родителям не придется бежать с работы, чтобы успеть забрать их после уроков.
Но для этого новые школы должны строиться в ином концепте, чтобы это был полноценный кластер.
— Новые школы должны строиться именно в таком концепте, что ребенок приходит там в 8:00 — 8:30 и уходит из школы также в 20:00 — 20:30, — сказал депутат.
Что касается блокировки, то под нее попадут ответы на задания из учебников, которые входят в федеральный перечень. Исключение сделают только для решений, которые сами авторы поместили в свои учебные материалы, пишет ОТР.
Ранее психолог рассказала, что режим дня школьника поможет наладить сон. Перед сном следует ограничить время с яркими экранами, заменив их более спокойными активностями, например, чтением или принятием душа, сообщает 360.ru.
А увлечение ребенка рилсами провоцирует зависимость. Короткий контент экономит когнитивные ресурсы и одновременно подменяет более собой сложную умственную работу. Первое негативное последствие — ухудшение внимания, памяти, способности к длительной концентрации. В наше время многие люди — и взрослые, и дети — с трудом сосредотачиваются, быстро утомляются при умственных нагрузках. Это синдром дефицита внимания, трудностей с концентрацией, пишет газета Известия.