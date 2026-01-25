Тренер Брабечан: тренировки на морозе не способствуют ускорению жиросжигания

В свою очередь врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев рассказал aif.ru, что во время тренировок на свежем воздухе нужно помнить, что при морозе заниматься спортом опасно. Во-первых, можно «обжечь» легкие и заработать кашель. Когда вы активно дышите на холодном воздухе, он не успевает согреться в носу и резко охлаждает горло и дыхательные пути. Это может вызвать сильный кашель, одышку. Особенно это опасно для тех, у кого слабые бронхи или астма.