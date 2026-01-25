Тренер Брабечан: тренировки на морозе не способствуют ускорению жиросжигания

Тренер Юрий Брабечан ответил на вопрос, помогают ли тренировки на морозе скорее достичь желаемого результата. Эксперт сразу отметил, что рассказы об ускоренном жиросжигании — это миф.
Во время тренировок на холоде, организм включает термогенез — механизм, который помогает удерживать тепло. На это затрачивается много энергии, но организм тратит больше калорий, когда пытается согреться в состоянии относительного покоя или легкой активности.
— То есть дрожь плюс охлаждение дают повышенный расход калорий, а активная тренировка на холоде расходует примерно столько же энергии, что и в теплом помещении, — говорит тренер Газета.ru.
Когда тренировка интенсивная, тело и так разогревается и ему не нужно тратить время на дополнительный собственный обогрев. А термогенез активируется при состоянии охлаждения организма.
— Миф о супер-жиросжигании на морозе — преувеличение, — подчеркнул эксперт.
Тренировки на морозе даже вредят, на холоде сердечно-сосудистая система работает с чуть большей нагрузкой. Холодный воздух сушит слизистую при дыхании. Мышцы хуже разогреваются, из-за чего растет риск травм.
— Холод активирует дополнительный расход энергии, но этот эффект минимален при полноценной тренировке и не влияет кардинально на жиросжигание, — заключил тренер.
В свою очередь врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев рассказал aif.ru, что во время тренировок на свежем воздухе нужно помнить, что при морозе заниматься спортом опасно. Во-первых, можно «обжечь» легкие и заработать кашель. Когда вы активно дышите на холодном воздухе, он не успевает согреться в носу и резко охлаждает горло и дыхательные пути. Это может вызвать сильный кашель, одышку. Особенно это опасно для тех, у кого слабые бронхи или астма.
