«Надеюсь оставят хоккей без изменений»: Трамп высказался о «захвате Канады» Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы полностью захватывает Канаду, делая это достаточно успешно. Об этом глава Белого дома высказался в социальной сети Truth Social.
«Китай успешно и полностью захватывает некогда Великую страну — Канаду. Очень печально это наблюдать. Остается лишь надеяться, что они оставят хоккей без изменений!» — написал Трамп в посте.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100% в случае заключения торговой сделки с Китаем. Американский президент также обратился в канадскому премьер-министру Марка Карни, по ошибке назвав его губернатором.
По словам Трампа, политик ошибочно думает, что Канада может стать перевалочным пунктом для товаров из Китая, которые затем отправятся в США. При этом глава Белого дома выразил мнение, что КНР якобы может полностью захватить Канаду.