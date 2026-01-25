Ричмонд
Time: До 30 тысяч человек могли погибнуть во время протестов в Иране

В Иране число жертв беспорядков, вызванных протестами 8 и 9 января, может составлять до 30 тысяч человек. Об этом пишет издание Time со ссылкой на двух представителей Министерства здравоохранения страны.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети Х заявил, что в результате недавних вооруженных столкновений в стране погибло более трех тысяч человек. В свою очередь, телеканал CBS News сообщал, что в Иране в ходе протестных акций могли погибнуть свыше 12 тысяч человек.

В то же время была информация о том, что число погибших в ходе протестов в Иране составляет не менее 16 500 человек. Такие цифры приводит The Sunday Times со ссылкой на свидетельства и данные врачей, работающих в исламской республике. Официального подтверждения этой информации нет.

Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб. По данным СМИ от 10 января, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.

