В МГУ День студента отметили традиционной медовухой

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в преддверии дня студента прошла церемония розлива медовухи. Первым напиток попробовал — ректор Виктор Садовничий и угостил некоторых студентов. Лично угощать студентов медовухой, сваренной по рецепту, придуманному много лет назад, для ректора главного ВУЗа страны уже давно стало доброй традицией, которую студенты каждый год очень ждут. И саму церемонию здесь готовят с большой ответственностью. В этом году организация безопасности мероприятия вышла на принципиально новый уровень. Подиум с медовухой плотным кольцом окружали стоящие в жёсткой сцепке юные блюстители порядка, набранные из обучающихся. Студенты по одному проходили к подиуму и получали из рук ректора стаканчик с напитком. Эти же молодцы строго следили за регламентом работы журналистов и через несколько минут потребовали фотокорреспондентов выйти за оцепление, некоторые особо рьяные служивые выводили журналистов с охраняемой территории силой.