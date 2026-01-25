Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе железнодорожного вокзала города Константиновка. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале..
На Константиновском направлении ВС РФ также продвигаются у посёлка Бересток, а также населённых пунктов Степановка и Ильиновка.
Кроме того, Пушилин рассказал об ожесточённых боях в районе Нового Шахово на Добропольском участке, а также продвижение в зонах Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой, Дробышево и непосредственно в районе города Красный Лиман.
Накануне глава ДНР также заявил, что к 2050 году территория России может увеличиться.
Ранее на Украине признали, что российские войска продвинулись у Предтечино и Ступочек в ДНР.