Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Константиновке

Войска РФ продвигаются у вокзала в Константиновке, заявил глава ДНР Пушилин.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе железнодорожного вокзала города Константиновка. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале..

На Константиновском направлении ВС РФ также продвигаются у посёлка Бересток, а также населённых пунктов Степановка и Ильиновка.

Кроме того, Пушилин рассказал об ожесточённых боях в районе Нового Шахово на Добропольском участке, а также продвижение в зонах Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой, Дробышево и непосредственно в районе города Красный Лиман.

Накануне глава ДНР также заявил, что к 2050 году территория России может увеличиться.

Ранее на Украине признали, что российские войска продвинулись у Предтечино и Ступочек в ДНР.

