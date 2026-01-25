Россиянам рассказали о неожиданной пользе ручного письма

Писать от руки полезно для мозга, причем, не только в детском, но и во взрослом возрасте. Процесс способен защитить от развития деменции, об этом сообщила в разговоре с изданием «Абзац» нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.
— Когда мы пишем от руки, происходит формирование нейронных связей. Именно поэтому так важно для ребенка письмо ручкой. Взрослому человеку также очень важно поддерживать навык письма, если человек отказывается от этого, его мышление перестает быть гибким, теряет связный характер, — уверена эксперт.
Она добавила, что реабилитация пожилых людей во многом состоит из возврата к письменным принадлежностям, так как этот способ позволяет максимально быстро восстанавливать нейронные связи.
Как отметил сайт KP.RU, письмо, если иметь в виду не только механическое написание букв или слов, а изложение собственной мысли, то есть письменную речь, — один из сложнейших когнитивных навыков. Он потому так долго формируется у детей, что требует определенного уровня развития речи, моторики, внимания, памяти, а также адекватной методики обучения.