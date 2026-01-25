Россиянам рассказали о неожиданной пользе ручного письма

Как отметил сайт KP.RU, письмо, если иметь в виду не только механическое написание букв или слов, а изложение собственной мысли, то есть письменную речь, — один из сложнейших когнитивных навыков. Он потому так долго формируется у детей, что требует определенного уровня развития речи, моторики, внимания, памяти, а также адекватной методики обучения.