Муж Политковской прокомментировал снятие с ее дома памятной таблички

Семье убитой российской журналистки Анны Политковской известно о том, что с ее дома снова сняли памятную табличку, однако родственники не планируют предпринимать никаких действий. Об этом сообщил бывший муж покойной, Александр Политковский.
По его словам, дети, вероятно, оценивают происходящее спокойно, хотя он не обсуждал этот вопрос с ними.
Политковский добавил, что табличка много лет никому не мешала, но пришло время, когда «погода и настроение меняются». Уничтожение таблички он расценил как «начало агрессивного бессилия».
— Это яростное бессилие. Оно приведет к обратным результатам. Если существование этой таблички многие годы мало кого задевало, то сегодня ее уничтожение настойчивое возвращает в информационное поле сам факт произошедшего убийства в лифте этого дома. Результат обратный. Выступить публично не умеют. Нагадить — это да! — приводит слова Политковского РБК.
18 января в столице разбили мемориальную доску Анны Политковской, сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин. Позже суд оштрафовал хулигана на тысячу рублей.
Мужчина, сломавший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, вину отрицал и в суде утверждал, что повреждение произошло по неосторожности.