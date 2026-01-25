Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиолог Покровский: вирус Нипах не станет массовым в России

Отдельные случаи болезни могут быть завезены туристами.

Источник: Комсомольская правда

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, приичной его распространения стали летучие мыши, также известные как летучие собаки или лисицы.

Пассажиров из Индии стали тщательнее проверять в аэропорту Таиланда. Особое внимание уделяют тем, кто возвращается из районов повышенного эпидемиологического риска. В свою очередь индийские власти начали проверку летучих мышей на вирус Нипах.

Нипах — это зоонозная инфекция, которая передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека к человеку. В 1999 году вирус впервые зафиксировали в Малайзии.

ВОЗ классифицирует болезнь как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Инфекция считается высокорисковой и несет высокую смертность.

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский ответил на вопрос, может ли болезнь дойти до России. По словам эксперта, вирус не опасен для нашей страны.

— Летучих собак и лисиц у нас нет, и, наверное, потепление такое никогда не наступит, чтобы они у нас поселились. Животных мы тоже не экспортируем из этих стран. От человека к человеку довольно редко передается. Поэтому вспышки не будет, но единичные случаи, конечно, завозные, могут быть, — сказал 360.ru Вадим Покровский.

В свою очередь, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что россияне активно ездят по миру, а значит, не застрахованы от заражения.

— Туризм поддерживает появление вирусов вдруг неожиданно то в одном, то в другом месте, — заключил вирусолог.

Специалист посоветовал соблюдать правила личной гигиены, чтобы защититься от инфекции, и обращаться к врачу при первых ее признаках.

Роспотребнадзор призвал туристов, посещающих Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности из-за вспышки вируса Нипах. Рекомендации включают избегание контакта с животными, мытье рук и продуктов. Случаев в России не выявлено, пишет Царьград.

Ранее, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Анастасия Кожевникова рассказала, что из четырех вирусов — оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш — могут сформироваться супер-вирусы. Их ВОЗ называет патогеном X, способным вызвать пандемию в 2026 году, пишет «Газета.Ru».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше