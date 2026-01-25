Эпидемиолог Покровский: вирус Нипах не станет массовым в России

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, приичной его распространения стали летучие мыши, также известные как летучие собаки или лисицы.
Пассажиров из Индии стали тщательнее проверять в аэропорту Таиланда. Особое внимание уделяют тем, кто возвращается из районов повышенного эпидемиологического риска. В свою очередь индийские власти начали проверку летучих мышей на вирус Нипах.
Нипах — это зоонозная инфекция, которая передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека к человеку. В 1999 году вирус впервые зафиксировали в Малайзии.
ВОЗ классифицирует болезнь как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Инфекция считается высокорисковой и несет высокую смертность.
Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский ответил на вопрос, может ли болезнь дойти до России. По словам эксперта, вирус не опасен для нашей страны.
— Летучих собак и лисиц у нас нет, и, наверное, потепление такое никогда не наступит, чтобы они у нас поселились. Животных мы тоже не экспортируем из этих стран. От человека к человеку довольно редко передается. Поэтому вспышки не будет, но единичные случаи, конечно, завозные, могут быть, — сказал 360.ru Вадим Покровский.
В свою очередь, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что россияне активно ездят по миру, а значит, не застрахованы от заражения.
— Туризм поддерживает появление вирусов вдруг неожиданно то в одном, то в другом месте, — заключил вирусолог.
Специалист посоветовал соблюдать правила личной гигиены, чтобы защититься от инфекции, и обращаться к врачу при первых ее признаках.
Роспотребнадзор призвал туристов, посещающих Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности из-за вспышки вируса Нипах. Рекомендации включают избегание контакта с животными, мытье рук и продуктов. Случаев в России не выявлено, пишет Царьград.
Ранее, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Анастасия Кожевникова рассказала, что из четырех вирусов — оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш — могут сформироваться супер-вирусы. Их ВОЗ называет патогеном X, способным вызвать пандемию в 2026 году, пишет «Газета.Ru».