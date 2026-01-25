Ричмонд
Глава СК потребовал проверить ситуацию с нападением на школьницу в Ростове

Следователи начали проверку после нападения подростка на школьницу в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с нападением 17-летнего юноши на школьницу в Ростове-на-Дону потребовал проверить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

— Глава ведомства поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК.

Известно, что доследственную проверку проводят в рамках статьи «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что молодой человек пришел в учебное заведение и напал на девушку, с которой якобы ранее встречался. Предварительно, после этого он также писал однокласснику юной ростовчанки и требовал, чтобы тот сфотографировал ее, но получил отказ.

